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Rusya Kiev’e en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdi!

Rusya Kiev’e en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdi!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitali Klitschko, Rus ordusunun savaşın başladığı Şubat 2022’den bu yana başkente en büyük insansız hava aracı (İHA) saldırısını gerçekleştirdiğini, 1'i çocuk 5 kişinin yaralandığını, çok sayıda binanın hasar gördüğünü açıkladı.

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Rusya, Ukrayna’ya 75 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirirken, saldırının ana hedefi Kiev'de 5 kişi yaralandı, yaklaşık 200 binanın elektriği kesildi.

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı toplam 75 İran yapımı “Shahed” insansız hava aracı ile hedef aldığı, 74'ünün hava savunma sistemi tarafından imha edildiği duyuruldu.

"Kiev'e şu ana kadarki en büyük hava saldırısı"

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun savaşın başladığı Şubat 2022’den bu yana başkente en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdiğini ifade etti. Klitschko, saldırıda aralarında 11 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişinin yaralandığını, bir anaokulu dahil çok sayıda binanın düşürülen dronlardan kopan parçalar nedeniyle hasar gördüğünü aktardı.

77 konut ve 120 bina elektriksiz kaldı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk ise açıklamasında, "Kiev ana hedefti" dedi. Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko da saldırının Kiev'e yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen en büyük hava saldırısı olduğunu belirterek, "Kiev'e yönelik saldırı sabah saat 04.00'te başladı, 6 saatten fazla sürdü. 77 konut ve 120 binada elektrik kesintileri yaşandı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Enerji Bakanlığı ise Kiev bölgesinde 17 bin kişinin elektriksiz kaldığını belirterek, 4 elektrik hattının hasar gördüğünü kaydetti.

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