Meteoroloji uyardı, Karadeniz için şiddetli uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de ‘tam fırtına’ beklendiği uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın (Pazar) batı ve güneybatı, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde (50-90 km/ saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 27 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenmektedir” denildi.



Açıklamada ayrıca, “Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın (Pazar) ilk saatlerden itibaren batısında batı ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde (50-90 km/ saat) kuvvetli fırtına, yer yer kısa süreli 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar gece saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.