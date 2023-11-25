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Karaman'da silahlı çatışma yaşandı, 2 şüpheli tutuklandı

Karaman'da silahlı çatışma yaşandı, 2 şüpheli tutuklandı

Karaman'da motosikleti ile yoldan geçen kuryenin vurulmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmaya ilişkin yakalanan 2 şüpheliden birisi tutuklandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, silahlı çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 2 gün önce saat 13.30 sıralarında Yeni Mahalle Mağara Yolu Caddesi'nde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki taraf araçlarıyla giderlerken cadde üzerinde karşılaştı. Silahlarını çeken taraflar durdurdukları araçlarından inerek birbirlerine kurşun yağdırdı. O sırada kavgayla alakası olmayan ve motosikletle sipariş götüren kurye E.Ö. (27), koluna isabet eden tek kurşunla yaralandı. Yaralı kurye özel araçla götürüldüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Adrese gelen olay yeri inceleme ekibi, cadde üzerinde çalışması yaptı.

Silahlı çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Husumetli iki tarafın cadde üzerinde yaşanan silahlı çatışması ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçlarını durdurarak inen bir taraf tabancayla karşı tarafa kurşun yağdırdı. Daha sonra şahıslar araçlarına binerek olay yerinden hızla kaçtı.

Silahlı kavgaya karışan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahlı kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İncelemeler sonunda ekipler silahlı çatışmada güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şahıslardan Y.B. ve M.G.'nin köyde bir evde saklandığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Y.B. ve M.G., olayda kullandıkları bir tabanca ile birlikte yakalandı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme M.G.'yi ise yurt dışına çıkma yasağı koyarak serbest bıraktı. Polis, silahlı kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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