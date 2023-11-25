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Kuşadası'nda kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

Kuşadası'nda kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak yağış ile birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi.

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Kuşadası'nda sağanak yağış, ilçe genelinde etkili oldu. Sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, bazı yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ıslanmamak için iş yerleri ve saçak altlarına sığındı. Kuvvetli rüzgar ilçede ağaçları da devirdi.

Yol ortasına devrilen ağaç yolu trafiğe kapatırken, cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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