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Türkiye Motokros Şampiyonası final yarışları başladı

Türkiye Motokros Şampiyonası final yarışları başladı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak final yarışları, Afyonkarahisar'da başladı.

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Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki yarışlara, MX, MX1, MX2, MX2 gençler, MX senior, kadınlar, veteran, 50cc, 65cc ve 85cc sınıflarında 88 sporcu katılıyor.

Teknik ve idari kontrolün ardından sporculara yarış brifingi verildi. Sporcular, bugün pistte antrenman ve sıralama turlarını gerçekleştiriyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Ogün Baysan, AA muhabirine, bir haftadır hazırlandıkları yarışların ilk bölümünü bugün gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle parkurun ağırlaştığını dile getiren Baysan, şöyle konuştu:

"Bu parkur hala yarışa izin veriyor. Bugün, 88 sporcuyla antrenman ve sıralama turlarında start aldık. Yarışlar, çok çekişmeli ve keyifli geçiyor. Bugün bazı kategorilerde yarış da bitirmek istiyoruz. Yarın da inşallah, diğer kategorilerin yarışlarını tamamlayacağız. Afyonkarahisar'daki son yarışta şampiyonları belirleyeceğiz."

Baysan, sporseverleri yarınki final yarışlarını izlemeye de davet etti.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise yarışlarda çocuk ve genç yarışçıların Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) yapıldığı pistte kendilerini geliştirdiğini ifade etti.

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