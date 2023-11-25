Erzurum'da aranan şahıslar Jandarma’dan kaçamadı

Erzurum İI Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyonda 6 şahıs yakalandı.

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"Aranan Şahıslar Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "Karşılıksız Yararlanma" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan 1 şahıs, "Kasten Yaralama" suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edildiği belirtildi.