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Erzurum’da yaylacıların zorlu yolculuğu başladı

Erzurum’da yaylacıların zorlu yolculuğu başladı

Erzurum’da yaylacıların zorlu yolculuğu devam ediyor.

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Tekman ilçesine bağlı Geçit Mahallesi İncesu mezrasında ikamet eden Ekrem Yiğit, yaz aylarında hayvanlarını mezarda beslerken, kış aylarında ise Erzurum’da beslemeye devam ediyor. Çiftçi Ekrem Yiğit, karın yağması ile birlikte hayvanlarını yürüyerek Erzurum'a götürmek zorunda kaldı. 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde kameralarca görüntülenen Ekrem Yiğit zaman zaman sis nedeni ile görüş mesafesinin düştüğü için çok zorlandığını belirtti. Sabah saat 06.00 civarında yola çıktığını belirten Yiğit, yaklaşık 8 saat süren bu zorlu yolculuktan sonra hayvanları araçlara yükleyip Erzurum'daki hayvan barınağına götüreceğini belirtti.
Öte yandan Erzurum'un Aşkale ilçesi Yayla köyünde hayvancılık yapan çiftçiler yayladan dönüş yapıyor. Mevsimin ilk karının beklenenden erken yağması sonucu köylerinin yaylasında mahsur kalan çiftçiler, hayvanlarını ilçede bulunan ahırlarına doğru yola çıkardı.

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