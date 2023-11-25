9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İİT Helal Expo Fuarı üçüncü gününde

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı 2023'ün üçüncü günündeki panellerde helal ürünlerin analizleri ve küresel helal dijitalleşme konularına odaklanıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük helal organizasyonu olan 9’uncu Dünya Helal Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo 2023 Fuarı'na video mesaj ile katılım gösterdi. Erdoğan video mesajında zirvenin helal endüstriye katkısına ve helal pazarda standartlaşmanın önemine dikkati çekti.

Etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Gümen de tarım ve sanayi alanındaki faaliyetlerde helalin rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dönmez, konuşmasında, sanayi ve AR-GE alanında yapılan faaliyetlerde helalin rolünü anlattı ve İslam ülkelerini birlik olmaya davet etti.

Dönmez, İslam ülkeleri olarak ülkelerin birbirini iyi anlaması gerektiğine işaret ederek, "Avrupa Birliği (AB) önümüzde önemli örnek, kendileri kabul etmeseler de onlar bir Hristiyan kulübü, kendi içlerinde çok iyi organize olmayı başardılar. Sınırları kaldırdılar, insanlar ve mallar serbestçe dolaşıyor. Bizim de İslam ülkeleri olarak aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Biz birlik olmazsak başımıza Filistin’deki, Gazze’deki, Ramallah’taki olaylar gelmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

AR-GE, inovasyon ve teknoparklardan sorumlu bakanlık olduklarını kaydeden Dönmez, "Helal de bu konuda çok önemli bir kavram. Örneğin bir ilaca baktığınızda kullanılan domuz jelatini görüyorsunuz. Halbuki başka ülkelerde sığır jelatini kullanılıyor. Bu AR-GE ve inovasyon çabaları desteklenirse bazı ilaçlarda kullanılan domuz ürünlerine alternatif gelecek." dedi.

"Sektördeki en can alıcı konuların başında helal gıda geliyor"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen de helal belgelendirme işlemlerinin ortak standartlarda yapılmasının uluslararası ticarete büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Gümen, "Sektördeki en can alıcı konuların başında helal gıda gelmektedir. Bu alanda Türkiye’nin merkez haline gelmesi bizler için çok önemli. Cumhurbaşkanımızın bizler için çizdiği Türkiye Yüzyılı rotasını takip ederek; ülkemiz gıda ve tarımı için yoğun mesai harcıyoruz ve harcamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Gümen, "Gıdanı koru, sofrana sahip çık” çalışmalarıının dünya çapında ses getirdiğini anımsatarak, "Bu konuda hassasiyet gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesi ile tüm dünyaya örnek olduk. Suya göre tarımın yapılmasını sağlama konusunda da; su verimliliği seferberliği için Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın da dediği gibi 'bir damla da sen ol' diyerek herkesi harekete geçmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Dünya Helal Zirvesi Başkan Yardımcısı Emre Ete, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek, "1,5 aydır İsrail’in Filistin’e saldırıları, yol açtığı ölümler ve insani kriz; sessiz kalınması imkansız bir durum haline gelmiştir." açıklamasını yaptı.

"En kısa zamanda Filistin topraklarına barışın gelmesini diliyoruz"

Ete, "İsrail’in insan haklarına aykırı eylemleri; maalesef, helal bakışın olmadığı, güçlünün haklı durumuna getirilmeye çalışıldığı bir zulmün son örneğidir. Biz de 7 Ekim’den bu yana tarifi imkansız bir zulmün yaşatıldığı Gazze’nin yanında olduğumuzu belirtiyor, en kısa zamanda Filistin topraklarına barışın gelmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Helalin bir sıfattan ya da etiketten ibaret olmadığını; helalin kültürler ve uluslararası bir köprü ve etik bir iş kaynağı olduğunu belirten Ete, "Helal pazarının fırsatlara açılan bir kapı olduğunun görülmesi ve bu potansiyele sahip kuruluş ve kişilerin bu kapıdan geçebilmesine yardımcı olmak için buradayız. Bu yıl zirvemizi "Küresel Helal Ekonomiye Açılan Bir Kapı: Potansiyelleri Ortaya Çıkarmak" temasıyla düzenliyoruz. Bu potansiyelin ne kadar büyük olduğunu görmek için geçmiş yıllardaki gelişim hızına bakmamız yeterli." diye konuştu.

Törende konuşan SMIIC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Sami Şahin de helal alanında standartlar hazırlayarak dünya çapında paydaşlara hizmet sunmayı hedeflediklerini ve şu ana kadar 17 komite ile 55 standart yayınladıklarını belirtti.

İİT Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sendengo da helal pazarda yüzde 74’lük büyüme gerçekleştiğini; büyümenin devam edebilmesi için devletlerin gerekli kanunları çıkarması gerektiğini belirtti.