BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  SPOR

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor, 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan görev yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İİT Helal Expo Fuarı üçüncü gününde
9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İİT Helal Expo Fuarı üçüncü gününde
Esad rejimi, İdlib'de tarım işçilerini vurdu: 7'si çocuk 10 ölü
Esad rejimi, İdlib'de tarım işçilerini vurdu: 7'si çocuk 10 ölü
Eşi tarafından öldürülen kadın "Kadına Şiddetle Mücadele Günü"nde toprağa verildi!
Eşi tarafından öldürülen kadın "Kadına Şiddetle Mücadele Günü"nde toprağa verildi!
Erzurum'da aranan şahıslar Jandarma’dan kaçamadı
Erzurum'da aranan şahıslar Jandarma’dan kaçamadı
Ömer Koç'tan Gazze çıkışı: Batı hükümetlerini hayret ve dehşet içinde izliyoruz
Ömer Koç'tan Gazze çıkışı: Batı hükümetlerini hayret ve dehşet içinde izliyoruz
Erzurum’da yaylacıların zorlu yolculuğu başladı
Erzurum’da yaylacıların zorlu yolculuğu başladı
Türkiye Motokros Şampiyonası final yarışları başladı
Türkiye Motokros Şampiyonası final yarışları başladı
Hakan Yakın: Üç puan önümüzdeki maçlar için moral olacak
Hakan Yakın: Üç puan önümüzdeki maçlar için moral olacak
Tartıştığı eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü!
Tartıştığı eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü!
Volkan Demirel: İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık
Volkan Demirel: İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık
Bangladeş savaş gemisi Mersin’de onarılacak!
Bangladeş savaş gemisi Mersin’de onarılacak!
Kuşadası'nda kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi
Kuşadası'nda kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi