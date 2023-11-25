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Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki bazı feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki bazı feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada’ya bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00, 14.00, Geyikli’den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri iptal edildi.

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