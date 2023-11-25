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Çığ altında kalan dağcılardan 5'inin cansız bedeni bulundu

Çığ altında kalan dağcılardan 5'inin cansız bedeni bulundu

İRAN'ın batısında meydana gelen çığın altında kalan 9 kişiden 5 dağcının cansız bedenlerine ulaşıldı.

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İran’ın batısında yer alan Loristan eyaletinin Ezna kentinde bulunan Oştorankuh Dağlarına tırmanan 9 dağcı çığ nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 5 dağcının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ezna Kızılay Başkanı Ali Rıza Süleymani, 9 dağcının dün sabah saatlerinde Oştorankuh Dağı'na gittiklerini ve Senberan Zirvesi'ne doğru tırmanışa geçtiklerini belirterek, “Dün başlatılan ilk çalışmalarda 2 kişinin cesedine ulaşmıştık. Bugün devam eden çalışmalarda ise 3 cansız bedene daha ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda 4 dağcı ise sağ olarak kurtarıldı” ifadelerini kullandı.

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