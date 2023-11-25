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Anadolu Efes'te ameliyat edilen Derek Willis, 6-8 hafta parkelerden uzak kalacak!

Anadolu Efes'te ameliyat edilen Derek Willis, 6-8 hafta parkelerden uzak kalacak!

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın Partizan ekibiyle dün yaptığı maçta sakatlanan ABD'li oyuncu Derek Willis, ameliyat edildi.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Partizan maçında yaşadığı sakatlığın ardından gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ el 4. parmağında kırık saptanan Derek Willis'ın, Prof. Dr. Arel Gereli tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Anadolu Efes Doktoru Uğur Diliçıkık, ameliyatı başarılı geçen Willis'in 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

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