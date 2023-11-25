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Helikopter ambulans ayağı kırık hasta için havalandı

Helikopter ambulans ayağı kırık hasta için havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, femur kırığı olan 76 yaşındaki hasta, bölgeye sevk edilen helikopter ambulans ile Van'daki hastaneye ulaştırıldı.

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Bahçesaray ikamet eden 76 yaşındaki Veli Azdır isimli şahıs, femur kırığı (uyluk) nedeniyle Bahçesaray Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan muayenenin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne sevki gerçekleşti. Kara ambulansı yolculuğunun riskli olmasından dolayı Van İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede ilçeye giden helikopter ambulans, hastayı alarak hastaneye ulaştırdı.

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