BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bakırköy'de turisti görünce aracındaki müşteriyi indiren taksiciye ''trafikten men'' cezası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakırköy'de turisti görünce aracındaki müşteriyi indiren taksiciye ''trafikten men'' cezası

BAKIRKÖY'de yoldaki turisti görünce aracındaki yolcuları indiren taksi sürücüsüne 4 bin 64 lira para cezası kesildi, taksi 10 gün trafikten men edildi.

Abone ol

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, bir taksi sürücüsünün Florya'da aracına binen vatandaşları yoldaki turisti görünce indirdiğine dair görüntülerin ulusal basın ve sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenen taksi sürücüsü M.E. yakalandı.

Sürücüye, ''Çalışma ruhsatı kapalı olduğu halde yolcu taşımak''tan 4 bin 64 lira para cezası kesilirken, yolcu seçme eylemi nedeniyle de aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hülya Avşar'dan kötü haber! Tüm programlarını erteledi
Foto Galeri Hülya Avşar'dan kötü haber! Tüm programlarını erteledi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Batan yük gemisinde ölen mürettebat Yalova’da toprağa verildi
Batan yük gemisinde ölen mürettebat Yalova’da toprağa verildi
Çığ altında kalan dağcılardan 5'inin cansız bedeni bulundu
Çığ altında kalan dağcılardan 5'inin cansız bedeni bulundu
Balıkesir’in yüksek kesimlerine yağan kar görüntüleri mest etti
Balıkesir’in yüksek kesimlerine yağan kar görüntüleri mest etti
Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi
Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi
Rize’de heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Rize’de heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki bazı feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki bazı feribot seferlerine fırtına engeli
Polis durdurduğu araçtan 63 bin 518 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
Polis durdurduğu araçtan 63 bin 518 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
Hasan Akgün, 7. kez aday olduğunu açıkladı
Hasan Akgün, 7. kez aday olduğunu açıkladı
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İİT Helal Expo Fuarı üçüncü gününde
9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İİT Helal Expo Fuarı üçüncü gününde
Esad rejimi, İdlib'de tarım işçilerini vurdu: 7'si çocuk 10 ölü
Esad rejimi, İdlib'de tarım işçilerini vurdu: 7'si çocuk 10 ölü
Eşi tarafından öldürülen kadın "Kadına Şiddetle Mücadele Günü"nde toprağa verildi!
Eşi tarafından öldürülen kadın "Kadına Şiddetle Mücadele Günü"nde toprağa verildi!