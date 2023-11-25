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Hülya Avşar'dan kötü haber! Tüm programlarını erteledi

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Hülya Avşar'dan kötü haber! Tüm programlarını erteledi

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar hastalandı. Avşar, doktorunun tavsiyesiyle sahne programlarını erteleyerek evinde dinlenmeye çekildi.

Hülya Avşar'dan kötü haber! Tüm programlarını erteledi

Bu akşam, İstanbul'daki bir mekânda sahne programı olan Hülya Avşar, koronavirüse yakalandı. 

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Hülya Avşar'dan kötü haber! Tüm programlarını erteledi

Pandeminin etkin olduğu yıllarda aşılarını yaptıran Avşar, yine de hastalanmaktan kurtulamadı.

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Hülya Avşar'dan kötü haber! Tüm programlarını erteledi

Hülya Avşar, doktorunun tavsiyesiyle sahne programlarını erteleyerek evinde dinlenmeye çekildi.

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Hülya Avşar'dan kötü haber! Tüm programlarını erteledi

Hülya Avşar'ın koronavirüse yakalandığı haberinin ardından hayranları ve sevenleri üzüntüyle karşıladı. 

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