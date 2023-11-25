Hülya Avşar'dan kötü haber! Tüm programlarını erteledi
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Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar hastalandı. Avşar, doktorunun tavsiyesiyle sahne programlarını erteleyerek evinde dinlenmeye çekildi.
Bu akşam, İstanbul'daki bir mekânda sahne programı olan Hülya Avşar, koronavirüse yakalandı.
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Pandeminin etkin olduğu yıllarda aşılarını yaptıran Avşar, yine de hastalanmaktan kurtulamadı.
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Hülya Avşar, doktorunun tavsiyesiyle sahne programlarını erteleyerek evinde dinlenmeye çekildi.
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Hülya Avşar'ın koronavirüse yakalandığı haberinin ardından hayranları ve sevenleri üzüntüyle karşıladı.
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