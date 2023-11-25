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Polis ve jandarma Marmaris’te kadına şiddete dair bilgilendirme yaptı

Polis ve jandarma Marmaris’te kadına şiddete dair bilgilendirme yaptı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde polis, jandarma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalığı artırmak için tüm ilçede broşür dağıttı.

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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, İlçe Jandarma ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacı ile alışveriş merkezleri, pazar yerleri, stadyumlar, spor salonları ve erkek berberlerini dolaşarak bilgilendirmelerde bulundu. Tek tuşla kadının yanında şiddetin karşısında mottosuyla KADES uygulamasının tanıtımı ve aplikasyonun indirilmesi, şiddet uygulayana yönelik tedbir kararların uygulanması gibi bilgilendirme yapan ekipler broşür dağıtımı yaptı.

Ekipler, şiddete maruz kalan kişilerin 112 Acil İhbar Hattı ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezleri'nden Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı aracılığı ve telefonlarına yükleyecekleri KADES uygulamasından hemen başvurmaları gerektiğini belirtti.

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