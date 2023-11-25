Galatasaray - Alanyaspor maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Liderlik mücadelesi veren Galatasaray evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.Abone ol
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.
Galatasaray 0-0 Alanyaspor (CANLI SKOR)
Ali Sami Yen'de yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son müsabakada Hatayspor'a mağlup oldu.
Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, haftaya 31 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla arkasında ikinci sırada girdi.
Alanyaspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan topladı. Son 4 lig maçında puan alamayan Akdeniz temsilcisi, 13. hafta öncesinde 17. sırada yer alıyor.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan, Torreira, Ndombele, Barış Alper, Mertens, Zaha, Icardi
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Furkan, Fatih, Balkovec, Fer, Oğuz, Janvier, Efecan, Eduardo, Sisto