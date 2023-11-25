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Bakan Mehmet Özhaseki'den basın mensuplarına teşekkür

Bakan Mehmet Özhaseki'den basın mensuplarına teşekkür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çeşitli konularda bilgilendirme yapılan ve Kayseri'de misafir edilen gazetecilere teşekkür etti.

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İşte Bakan Özhaseki'nin o paylaşımı;

''Şehrimizde misafir ettiğimiz birbirinden kıymetli medya mensuplarımızla Tarihi Kayseri Kalesi’nde Bakanlığımızın çalışmalarını anlattık.

Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı, Yerinde Dönüşüm Projemizin yansımalarını, İstanbul ve diğer şehirlerimizde sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını, sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadelede geldiğimiz son durumu kendileriyle paylaştık.

Yapılan çalışmaların vatandaşlarımıza hızlı ve doğru bir şekilde ulaşması çok önemli. Bu vesileyle her zaman doğru bilginin yanında olan değerli gazetecilerimize teşekkür ediyorum.''

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