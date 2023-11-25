Ankaragücü, Gaziantep Fk'yı deplasmanda devirdi

Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Ankaragücü ile karşılaştı.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Ankaragücü 45+4. dakikada Alper Uludağ'ın attığı golle 1-0 galip tamamladı.

Bu sonucun ardından Başkent ekibi, puanını 16'ya yükseltti. Lig'de iki maç sonra mağlup olan Gaziantep Fk ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Ankaragücü ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.