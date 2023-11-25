Hamas, 13 İsraillinin serbest bırakılmasını erteledi

İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşmasında 2. günde pürüz çıktı. Hamas, İsrail'in anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle serbest bırakmayı planladığı 13 İsrailli rehinenin salıverilmesini erteledi.

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İsrail ve Hamas arasında sağlanan esir takası anlaşması kapsamında, Hamas elinde rehin olarak tuttuğu 13 İsraillinin salıverilmesini erteledi. Hamas'a bağlı Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin serbest bırakılmasını erteledik." ifadelerine yer verildi.

Hamas 13 israilli rehinenin serbest bırakılmasını erteledi

Hamas ve İsrail arasında uzlaşmaya varılan geçici ateşkes anlaşması dün itibarıyla devreye girdi. Dün ateşkesin ilk gününde karşılıklı olarak 14 İsrailli rehine ve 39 Filistinli serbest bırakıldı. Bugün de gerçekleşecek 2. rehine takası için kritrik dakikalar yaşanıyor. Ateşkesin 2. gününde Hamas, İsrail'in anlaşmaya uymamasını neden göstererek 13 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını erteledi.

"Esirlerin serbest bırakılmasını erteledik"

Kassam Tugayları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin serbest bırakılmasını erteledik." ifadelerine yer verildi.

İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı

Öte yandan İsrail askerleri, Filistinli rehinelerin serbest bırakılacağı Batı Şeria'da bulunan Ofer Hapishanesi'nin önündeki kalabalığa ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı.

İlk gün Gazze'ye 200 insanı yardım tırı girmişti

İnsani aranın ilk gününde Gazze'ye 200 tır insani yardım gönderildi Mısır Basın Enformasyon Kurumunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün sabah saatlerinde başlayan insani aranın ilk gününde yardım malzemesi yüklü 200 tır, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.

Ayrıca, İsrail ve Hamas arasındaki uzlaşıyla Gazze'de başlayan 4 günlük insani ara kapsamında 49 günün ardından ilk kez Gazze Şeridi'nin kuzeyine 3 tır insani yardım malzemesi geldi.Filistin Kızılayı da İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'ye 61 tırlık en büyük yardım konvoyunu gönderdi. Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 66 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.