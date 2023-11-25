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Mauro Icardi gol hasretine son verdi! Alanyaspor ağlarını sarstı

Mauro Icardi gol hasretine son verdi! Alanyaspor ağlarını sarstı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sakatlandığı dönemde iğne vurularak sahaya çıkmış ve etkisiz kalmıştı. Arjantinli forvet, iğnesiz çıktığı ilk maçta fileleri havalandırarak ligde üç maç aranın ardından gol attı.

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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısında ise sahneye golcü isim Mauro Icardi çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

Müsabakanın 37. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dries Mertens sağ ayağıyla ortayı yaptı, kale sahasında bulunan Mauro Icardi'nin sol ayağıyla dokunduğu top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından köşeden ağlarla buluştu.


İğne vurulmadığı ilk maçta golü buldu

Böylelikle Mauro Icardi, milli aranın ardından çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş maçında bir sakatlık yaşayan ve o karşılaşmadan itibaren sahaya iğne vurularak çıkan Icardi, bir türlü gol sevinci yaşayamamıştı.

Süper Lig'de çıktığı 3 maçı da boş geçen 30 yaşındaki isim, iğnesiz ilk müsabakasında yeniden golle buluştu.

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