BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Icardi'den ay yıldızlı bileklik hakkında açıklama

Icardi'den ay yıldızlı bileklik hakkında açıklama

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0 mağlup ettiği Süper Lig maçının ardından açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, ay yıldızlı bilekliği ile ilgili konuştu. Yıldız isim, "Ben de ülkemizin sembolünü paylaşmak istedim. Onlar beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum" dedi.

Abone ol

Galatasaray ile Alanyaspor Süper Lig'in 13. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Mücadelede sarı kırmızılı ekibin gollerini 37. dakikada Icardi, 45 ve 59. dakikalarda Mertens, 70'te da Zaha kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 34'e yükseltirken üst üste 4. maçını da kaybeden Alanyaspor 10 puanda kaldı.

Son 3 Süper Lig maçında gol atamayan bu maçta ise 1 gol ve 2 asistle oynayan Mauro Icardi, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"Ben de ülkemizin sembolünü paylaşmak istedim"

Mauro Icardi hafta içi paylaştığı fotoğraflarda ay-yıldızlı bilekliği ile dikkat çekmişti. Yıldız oyuncu Alanyaspor maçından sonra da bilekliklerini taktı.

Icardi bileklikleri hakkında şunları dedi:

Ay Yıldızlı bilekliğimde fotoğraf çıkmıştı. Taraftarımız biliyor zaten. Ben Türkiye'de çok mutluyum. İnsanlar bize çok iyi davranıyor. Ben de ülkemizin sembolünü paylaşmak istedim. Onlar beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
Putin dev projeyi duyurmuştu! Rusya'dan Türkiye açıklaması
Putin dev projeyi duyurmuştu! Rusya'dan Türkiye açıklaması
İsrail'den rehinelerin serbest bırakılmaması halinde Gazze'ye saldırı tehdidi
İsrail'den rehinelerin serbest bırakılmaması halinde Gazze'ye saldırı tehdidi
İzmir'de suç örgütü elebaşı yakalandı
İzmir'de suç örgütü elebaşı yakalandı
Bursa’nın çocukları Filistin için tek yürek
Bursa’nın çocukları Filistin için tek yürek
Bakan Ali Yerlikaya'dan uyarı! 64 ilde alarm verildi!
Bakan Ali Yerlikaya'dan uyarı! 64 ilde alarm verildi!
Bakan Mehmet Özhaseki'den basın mensuplarına teşekkür
Bakan Mehmet Özhaseki'den basın mensuplarına teşekkür
Mauro Icardi gol hasretine son verdi! Alanyaspor ağlarını sarstı
Mauro Icardi gol hasretine son verdi! Alanyaspor ağlarını sarstı
Hamas, 13 İsraillinin serbest bırakılmasını erteledi
Hamas, 13 İsraillinin serbest bırakılmasını erteledi
Konyaspor, Kasımpaşa'yı iki golle geçti
Konyaspor, Kasımpaşa'yı iki golle geçti
Ankaragücü, Gaziantep Fk'yı deplasmanda devirdi
Ankaragücü, Gaziantep Fk'yı deplasmanda devirdi
Galatasaray, Alanyaspor'u farklı mağlup etti
Galatasaray, Alanyaspor'u farklı mağlup etti
Eski Başbakan Ehud Barak hain ilan edildi
Eski Başbakan Ehud Barak hain ilan edildi