Icardi'den ay yıldızlı bileklik hakkında açıklama

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0 mağlup ettiği Süper Lig maçının ardından açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, ay yıldızlı bilekliği ile ilgili konuştu. Yıldız isim, "Ben de ülkemizin sembolünü paylaşmak istedim. Onlar beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum" dedi.

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Galatasaray ile Alanyaspor Süper Lig'in 13. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Mücadelede sarı kırmızılı ekibin gollerini 37. dakikada Icardi, 45 ve 59. dakikalarda Mertens, 70'te da Zaha kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 34'e yükseltirken üst üste 4. maçını da kaybeden Alanyaspor 10 puanda kaldı.

Son 3 Süper Lig maçında gol atamayan bu maçta ise 1 gol ve 2 asistle oynayan Mauro Icardi, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"Ben de ülkemizin sembolünü paylaşmak istedim"

Mauro Icardi hafta içi paylaştığı fotoğraflarda ay-yıldızlı bilekliği ile dikkat çekmişti. Yıldız oyuncu Alanyaspor maçından sonra da bilekliklerini taktı.

Icardi bileklikleri hakkında şunları dedi:

Ay Yıldızlı bilekliğimde fotoğraf çıkmıştı. Taraftarımız biliyor zaten. Ben Türkiye'de çok mutluyum. İnsanlar bize çok iyi davranıyor. Ben de ülkemizin sembolünü paylaşmak istedim. Onlar beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum.