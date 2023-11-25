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Okan Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması

Okan Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması

Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi. Maçı ciddi şekilde bitirdiklerini ifade eden Buruk, sakatlık yaşayan Davinson için de konuştu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez'in son durumu hakkında da konuştu.

Deneyimli teknik adamın açıklamaları şöyle:

"Topa sahip olmak ve topun bizde kalması sevindirici. Bunu maçın başından sonuna kadar yaptık. Birçok şeyi maçın başından sonuna kadar iyi yaptık. Konsantrasyon, sahaya yayılma... Ceza sahasında topla buluşma, yarattığımız gol beklentisi, attığımız 4 gol... Birçok pozisyonu da atabilirdik. Maçı ciddi şekilde bitirdik. Taraftarla birlikte bu maçı güzel bitirdik. Bize yakışan bir oyun oldu. Skor ve oyuncuların performansı olarak mutluyum.Davinson Sanchez'in ayağında ağrı oldu, inşallah önemli bir şeyi yoktur ve bir sonraki maça yetişir."

"Manu maçı bizim için fırsat"

Başarılı çalıştırıcı, çarşamba günü sahasında Manchester United'ı konuk edecekleri maç için de şu ifadeleri kullandı:

"Manchester United maçını kazanarak, avantaj yakalarız. Avrupa'yı garantiliyoruz ve son maç öncesi büyük bir avantaj oluyor. Kazanmayı isteyeceğiz ama kazanamasak bile, her şey son maça kalacak. Bu maç bizim için büyük fırsat. Deplasmanda kazandık, psikolojik olarak bu bizim için avantaj, üstünlük. Biz çok heyecanlıyız. Taraftarımız heyecanlı. Uzun zamandır bu maçı bekliyorlar. Aynı oyunu ortaya koymalıyız. Bayern Münih maçı, Alanyaspor maçı, Manchester United maçı fark etmiyor. Hedefimiz kazanmak."

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