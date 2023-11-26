Diyarbakır anneleri 1546 gündür çocuklarının yolunu gözlüyor!

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi kararlılıkla 1546 gündür devam ediyor.

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3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, 1546 gündür HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdürüyor.

Oğlu Eren’den 10 yıldır haber alamadığını belirten anne Fadime Aksu, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Evladından hiçbir şekilde haber alamadığını ifade eden Aksu, “10 yıldır oğlumdan haber alamıyorum, sağ mı ölümü bilmiyorum. Eren, ne olursun dön gel. Oralar sizin yeriniz değil. Sizin elinizden kalemi aldılar silah verdiler. Bizim çocuklarımızı dağlara esir ettiler. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz, bizlerin yanında oldular. Oğlum, seni çok özledim dön gel artık. Senin kalbin rahatsızdı nasıl dayanıyorsun oralarda. Ben Diyarbakır’dayım dağda tek bir çocuk kalmayana kadar buradan hiçbir yere gitmeyeceğim" dedi.