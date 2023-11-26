BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  GÜNCEL

Marmara Denizi'nde fırtına: Dalgalar 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Marmara Denizi'nde fırtına: Dalgalar 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi

Marmara Denizi'nde beklenen kuvvetli fırtına etkisini gösterdi. Fırtınanın etkisiyle Beşiktaş sahiline vuran dalgalar 2, 3 metre boyuna ulaştı. Şehir Hatları ve İDO seferleri iptal edildi.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği haftasonu Marmara Denizi'nde beklenen kuvvetli fırtına ile ilgili uyarılarda bulunmuştu.

Cumartesi öğle saatlerinde başlayan fırtınanın pazar akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülen fırtına İstanbul'da etkisini gösterdi. Beşiktaş sahiline vuran dalgaların boyu 2, 3 metreye ulaşırken deniz seferleri de olumsuz etkilendi.
Sahilde bulunan vatandaşlar ise kıyıya vuran dalgaların keyfini çıkardı. Dalgaların kıyıya vurduğu esnada bazı vatandaşlar cep telefonuyla fotoğraf ve video çekerken bazı vatandaşlar ise sahil kenarında dalgaları seyretti. 2 arkadaşın dalgalara aldırış etmeden sahilde bisiklet sürdüğü anlar kameraya yansıdı. Bir gemi ise dalgalara rağmen ilerlemeye çalışırken görüntülendi.
İDO tarafından yapılan açıklamada fırtınanın etkisiyle pazar günü de deniz seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Serbest bırakılan İsrailli esirlerin ezberleri bozuldu: Düşündüğümüz gibi dehşet hikayeleri yoktu
Serbest bırakılan İsrailli esirlerin ezberleri bozuldu: Düşündüğümüz gibi dehşet hikayeleri yoktu
İsrail ordusu: Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir İHA düşürüldü
İsrail ordusu: Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir İHA düşürüldü
Ümraniye'de kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı
Ümraniye'de kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı
İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde yaptığı rezillikler ortaya çıktı
İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde yaptığı rezillikler ortaya çıktı
Çin ile ABD arasında Güney Çin Denizi'nde askeri gerilim
Çin ile ABD arasında Güney Çin Denizi'nde askeri gerilim
İsrail ve Hamas arasında ikinci rehine takası gerçekleşti
İsrail ve Hamas arasında ikinci rehine takası gerçekleşti
Fatih Tekke'den istifa açıklaması!
Fatih Tekke'den istifa açıklaması!
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tamamen kapatıldı!
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tamamen kapatıldı!
Netanyahu, resmi konutunun önünde protesto edildi
Netanyahu, resmi konutunun önünde protesto edildi
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Esir takasındaki engeller ortadan kaldırıldı
Esir takasındaki engeller ortadan kaldırıldı
Okan Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması
Okan Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması