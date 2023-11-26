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Kocaeli'de deniz taştı, sahil bandı suyla doldu

Kocaeli'de deniz taştı, sahil bandı suyla doldu

İzmit Körfezi'nde şiddetli lodos sebebiyle deniz taştı, sahil kesimi su ile dolarken bazı çatılar ise uçtu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kod uyarılarının ardından Kocaeli’de dün başlayan şiddetli rüzgar bugün de etkisini göstermeye devam ediyor. Lodos sebebiyle sokaklar boş kalırken, deniz ise şiddetli rüzgar sebebiyle yükselerek taştı. Sahil kesiminin bir bölümü su ile doldu. Kuşlar bile uçmakta zorlanırken, fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor. Etkili olan rüzgarda sahil boyu çöple doldu, bir lunaparkın ise tentesi söküldü.

Kocaeli Valiliği uyardı

Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın batı ve güneybatı, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde (50-90 km/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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