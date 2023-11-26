BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da kuvvetli lodos yaşamı olumsuz etkiledi

Bursa'da kuvvetli lodos yaşamı olumsuz etkiledi

Bursa'da gece boyu etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Abone ol

Kuvvetli rüzgar nedeniyle merkez Nilüfer İlçesi, Balıkesir yolu Tahtalı Mahallesi civarındaki bir fabrikanın bahçesinde bulunan ağaç yola devrildi.

Bölgedeki elektrik tellerine de hasar veren ağaç nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Belediye ekiplerinin çalışmalarıyla ağacın kaldırılmasının ardından, yol araç trafiğe açıldı.

Rüzgar nedeniyle bazı ağaçların yollara ve araçların üstüne devrildiği, çatıların uçtuğu öğrenildi.

Ekiplerin olumsuz durumlara karşı çalışmaları sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
6. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, Aralık'ta yapılacak
6. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, Aralık'ta yapılacak
Diyarbakır anneleri 1546 gündür çocuklarının yolunu gözlüyor!
Diyarbakır anneleri 1546 gündür çocuklarının yolunu gözlüyor!
Türk balıkçılar Atlas ve Hint Okyanusu'nu mesken tuttu
Türk balıkçılar Atlas ve Hint Okyanusu'nu mesken tuttu
Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı yatırım danışmanı detayı Ali Yerlikaya açıkladı
Sibergöz-8 operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı yatırım danışmanı detayı Ali Yerlikaya açıkladı
Çocuklarınızın sağlıklı beslemesi sizin elinizde!
Çocuklarınızın sağlıklı beslemesi sizin elinizde!
3 gündür kayıptı, başından vurulmuş halde ölü bulundu!
3 gündür kayıptı, başından vurulmuş halde ölü bulundu!
İstanbul'da fırtına: Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu!
İstanbul'da fırtına: Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu!
Marmara Denizi'nde fırtına: Dalgalar 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi
Marmara Denizi'nde fırtına: Dalgalar 3 metreye ulaştı, seferler iptal edildi
Serbest bırakılan İsrailli esirlerin ezberleri bozuldu: Düşündüğümüz gibi dehşet hikayeleri yoktu
Serbest bırakılan İsrailli esirlerin ezberleri bozuldu: Düşündüğümüz gibi dehşet hikayeleri yoktu
İsrail ordusu: Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir İHA düşürüldü
İsrail ordusu: Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir İHA düşürüldü
Ümraniye'de kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı
Ümraniye'de kaza yerinde görev yapan polis, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı
İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde yaptığı rezillikler ortaya çıktı
İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde yaptığı rezillikler ortaya çıktı