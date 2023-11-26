Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı, Erzincan’da kar bekleniyor

Kuvvetli yağış uyarısında bulunulan Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar bekleniyor.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Erzincan ve Erzurum çevreleri aralıklı yağmurlu, yüksekler karla karışık yağmurlu; akşam saatlerinden itibaren bölgenin tamamının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.



Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Erzurum ve Ardahan çevrelerinde fırtına (50-70km/saat), Erzincan ve Bayburt çevrelerinde ise kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), şeklinde esmesi bekleniyor.



Kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı



Rüzgârın Erzincan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), Erzurum ve Ardahan çevrelerinde ise fırtına (50-70km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemel olumsuzluklara ( çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi ) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Kuvvetli yağış uyarısı



Bu akşam saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresinde kuvvetli yağmur bekleniyor. Yağışların bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.