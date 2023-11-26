Sinop'ta şiddetli fırtına yangına sebep oldu, 2 ev kullanılamaz hale geldi

Sinop'ta fırtına sebebiyle elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu çıkan yangında 2 ev ve 6 samanlık kullanılamaz hale geldi.

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Sinop Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "26 Kasım saat 02.30 sıralarında, Türkeli Satı köyünde fırtına sebebiyle elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucunda yangın meydana gelmiştir. Türkeli ve çevre ilçelerden 5 itfaiye, 4 arazöz ve 57 personel ile yangın söndürülmüş olup, çevreye yayılması engellenmiştir. Türkeli Satı köyünde meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yaralanan vatandaşımız bulunmamaktadır. Yangın sonucu 2 ev ve 6 samanlık kullanılamaz hale gelmiştir. Ekiplerimizce soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkeli Satı köyüne giderek, söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde koordine etti. Yangın mahallinde incelemelerde bulunan Vali Özarslan, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.