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Eva Cavalli Bodrum’da detoks yaptırırken mağdur oldu! Kainat güzeline yanlış operasyon!

Eva Cavalli Bodrum’da detoks yaptırırken mağdur oldu! Kainat güzeline yanlış operasyon!

Kainat güzeli Eva Cavalli'nin ağustos ayında Bodrum'daki detoks merkezinde bağırsağının yırtılmasına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Suç duyurusunda bulunan Eva Cavalli, merkezdeki yetkililerin cezalandırılmasını talep etti.

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Dünyaca ünlü 83 yaşındaki İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin 43 yıllık eşi, 1977 Avrupa güzeli ve kainat güzeli ikincisi Eva Cavalli (63), geçtiğimiz ağustos ayında Bodrum'da felaketi yaşadı. Ünlü moda ikonu, Ağustos 2023'te Bodrum'daki tanınmış lüks detoks merkezine gitti.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre "Tedavi" olarak geçen uygulama esnasında kendisine herhangi bilgi verilmeyen Cavalli, işlem esnasında tek başına bırakıldı. Cavalli'ye lavman yapıldı.

Ancak bir şeyler ters gitmişti. Fenalaşan ünlü ikon, acil butonuna defalarca bastı. Fakat yanına hiçbir yetkili gelmedi. Cavalli, yerinden zar zor kalkarak ağrılar içerisinde personelin bulunduğu masaya doğru gittiği anda yere yığıldı.

Bilinci kapanan talihsiz kadın, yüksek ateşe rağmen hastaneye zamanında götürülmedi. Bu süreçte resmen cehennemi yaşayan Cavalli'nin bağırsağının yırtıldığı ortaya çıktı. 

Yırtılmadan 35 saat sonra ameliyata alındı. Ağır bir ameliyat geçiren kainat güzeli, zar zor yürüyüp, ihtiyaçlarını bir başkasının desteği olmadan karşılayamayacak duruma geldi.

Suç duyurusunda bulundu

Lüks detoks merkezinin ihmali sonucu sağlığından olan Cavalli, avukatı Dr. Candaş Gürol aracılığıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak merkezin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayın anlatıldığı suç duyurusu dilekçesinde, şüpheliler E. P., N. K., N. T. ve N. Ç.'nin ihmaller nedeniyle ağır kusurlu oldukları, meydana gelen yırtılmadan dolayı geçirdiği ciddi hayati tehlike neticesinde Eva Cavalli'nin ağır bir ameliyat geçirdiği anlatıldı.

Birden fazla ameliyat planlandığı belirtilen dilekçede, Eva Cavalli'nin fiziksel ve manevi olarak çok ciddi acılar yaşadığına değinildi.

Operasyona ait raporlar, detoks merkezi giriş kayıtlarına dair delillerin yer aldığı dilekçede, şüphelilerin kaçma şüphesi, delilleri yok etme ve gizleme ihtimali olduğu gerekçesiyle tutuklanmaları talep edildi.

Şüphelilerin, halen tedavi gören Eva Cavalli'ye hiçbir şey olmamış gibi davrandıkları anlatıldı. Suç duyurusunda, şüphelilerin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten yaralama' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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