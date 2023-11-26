Meteoroloji'den 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kar, fırtına , sağanak yağış...
Türkiye fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisi altında. İzmir'de deniz taştı, İstanbul'un birçok ilçesinde çatılar uçtu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da uyardı.
Bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 44 il için turuncu, 20 il içinse sarı kodlu uyarı yapıldı. Hava sıcaklığının batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 14 derece) olmak üzere tüm yurtta azalacağı tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yüksek ve dağlık kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 64 il için meteorolojik uyarı yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "26 Kasım Pazar günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ülkemizde beklenen olumsuz hava koşullarını açıkladı. 44 ilimiz için turuncu 20 ilimiz için sarı uyarı olmak üzerine 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı. 81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.