Meteoroloji'den 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kar, fırtına , sağanak yağış...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 64 il için meteorolojik uyarı yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "26 Kasım Pazar günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ülkemizde beklenen olumsuz hava koşullarını açıkladı. 44 ilimiz için turuncu 20 ilimiz için sarı uyarı olmak üzerine 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı. 81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.