Erzurum Yedigöller'de yağış sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Erzurum'un Uzundere ilçesi Ulubağ Mahallesinde bulunan Yedigöller, seyir keyfi veren rengarenk hale büründü.

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Erzurum’da Palandöken’in zirvesi beyaza bürünürken, Uzundere ilçesinde bu günlerde görsel şölen sunan ve ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Yedigöller, mevsimin sonbahar olmasına rağmen kıyısında bulunan piknik alanları ile keyifli dakikalar geçirme imkanı sunuyor. Suyun berraklığı ve içerisinde bulunan kırmızı benekli doğal alabalık görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Dünyanın dört bir tarafından gelen fotoğrafçılar ve doğa meraklıları Uzundere ilçesine akın ediyor



“İki dağ arasındaki yedi göl”



Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz sınırında, Erzurum ile Artvin'in kesişme noktasında yer alan Uzundere'deki Yedigöller, bu günlerde sonbaharın renkleriyle farklı güzellikleri bir arada sunuyor. Yakınındaki Tortum Şelalesi, iki dağ arasında mavi suların oluşturduğu göller ile çevresindeki renk renk bitki örtüsünün buluştuğu, Karadeniz ikliminin hakim olduğu, temiz havası ve doğal güzellikleriyle Çoruh Vadisi'nin önemli turistik bölgeleri arasında bulunan Yedigöller, Tortum Gölü havzasından sızan suların oluşturduğu yedi gölden ismini alıyor.

Turistlerin ilgisini görüyor



Erzurum şehir merkezine 110, Uzundere’ye ise 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yemyeşil ağaç, çeşitli çiçek ve bitki türlerinin çepeçevre sardığı Yedigöller, göl kenarında faaliyete geçen bungalov evleriyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği turistik alanlar arasında yer alıyor. İlkbahar-yaz turizm sezonunda kalabalıktan ve stresli şehir hayatından uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlere bungalov evleri ve tesisleri ile bu imkanı sunan Yedigöller, alabalık tesisi, lokanta ve piknik alanlarıyla da misafirlerine hizmet veriyor.