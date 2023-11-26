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Gaziantep’te sağanak ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep’te sağanak ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep’te gece saatlerinde başlayan sağanak ve yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Etkili olan sis nedeniyle kentteki bazı noktalarında görüş mesafesi yer yer 25 metreye düştü.

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Gaziantep’te gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte kentin bazı noktalarında yoğun sis de etkili oldu.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken yağış sonrası çöken sis, görüş mesafesini yer yer 25 metreye düşürdü. Görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler, araç farlarını açarak ilerledi. Yağış ve sisin gün boyunca kent genelinde etkili olacağı öğrenildi.

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