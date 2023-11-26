Fatih’te karşıya geçmeye çalışan kadına araç çarptı, baygınlık geçirdi

Fatih’te kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan kadına seyir halindeki araç çarptı. Kaza sonrası kadın baygınlık geçirirken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fatih Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 FL 497 plakalı araç sürücüsü, yayaya kırmızı ışık olmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına çarptı. Kaza sonrası sürücü ve çevredeki vatandaşlar baygınlık geçiren kadına yardım etmek için koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise sürücü ile ilgili işlem başlattı. Sürücü polis ekiplerine olayı anlatarak, kadının kırmızı ışıkta yola atladığını belirtti.