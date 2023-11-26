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İstanbul'da düğünde havaya ateş eden magandalar polislere zorluk çıkardı

İstanbul'da düğünde havaya ateş eden magandalar polislere zorluk çıkardı

Esenyurt’ta düğün salonunda havaya ateş eden şahıslar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Olayda çok sayıda şahıs gözaltına alınırken şahısların ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında davetliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sebebi bilinmezken şahıslardan bazıları havaya ateş etmeye başladı. Bir süre sonra silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sokağa gelen ekipler silahla ateş eden şahısları gözaltına almaya çalışırken şüpheliler ile polis arasında arbede yaşandı. Ekiplerin müdahalesi sonrası birçok kişi gözaltına alınırken yaralanan olup olmadığı bilinmiyor. Şahısların alınması sonrasında olaylı düğün sona ererken yaşanan anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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