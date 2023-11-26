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Hatay’da rahatsızlanan yatalak kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay’da rahatsızlanan yatalak kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay’ın Defne 5 katlı binada rahatsızlanan yatalak hasta kadını, itfaiye ekipleri tarafından aşağıya indirilerek sağlık ekiplerine teslim etti.

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Olay, Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Uğur Mumcu Bulvarındaki bir binada meydana geldi. 5 katlı binada yatalak olarak yaşayan kadın, aniden rahatsızlandı. Binada 5’inci katta yaşayan yatalak kadın, 112 acil çağrı merkezine haber verdi.

Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kadını 5’inci kattan sedyeyle aşağıya indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye götürdü.

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