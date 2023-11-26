Su satan kişiye otomobil çarptığı için hayatını kaybetti, katili her yerde aranıyor

Adana’da yolda su satan Ali Eker’e otomobil çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan ve 30 gün yoğun bakımda kalan Eker, hayatını kaybetti. Ali Eker’in gözü yaşlı annesi evladına çarpıp kaçan şahsın yakalanmasını ve hak ettiği cezayı almasını istedi.

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Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda geçen 18 Ekim öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda su satan 42 yaşındaki Ali Eker’e plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Eker, çevredekilerin ihbarı üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

30 gün yoğun bakımda kaldı

30 gün yoğun bakımda kalan Eker, yapılan müdahalelere rağmen 16 Kasım’da hayatını kaybetti ve Osmaniye’nin Bahçe ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde babası Ahmet Eker’in yanına defnedildi.

Polis araştırıyor

Polis ekipleri ise 40 gündür Ali Eker’e çarpıp kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



‘Oğlumun katili bulunsun’



Gazetecilere konuşan Ali Eker’in annesi Kibar Yılmaz (72) gözyaşlarıyla evladının katilinin biran önce bulunmasını istedi. Oğluyla en son kazadan 3 saat önce görüştüğünü anlatan Yılmaz, “Oğlum 30 gün yoğun bakımda yattı. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğluma çarpan sürücü hiç durmayıp kaçmış. Plaka da yok, hiçbir şey yok. Biz canımızdan olduk. Ancak sürücü gelip teslim olmadı. Birazcık vicdanı varsa gelsin teslim olsun. Benim oğlum gitti. Oda gelsin teslim olsun. O vicdanla yaşayabilecek mi? Kaç gün yaşayacak” diye konuştu.



“O benim çobanımdı, her şeyimdi”



Sürücüye seslenip teslim olmasını isteyen Yılmaz, “Vicdanı varsa gelsin teslim olsun. Bugün bana yarın kendisine. Eden ettiğini bulacak. Vicdanı varsa gelip teslim olur. Oğlumu Osmaniye’ye çağırdım. Beni gel al dedim. Pazar gününe kadar beklerim gelmezsen konuşmam dedim. O beni çağırdı, geldim. 1 aydan bu yana hayırlı haberi bekledim ama olmadı. Bunu yapanın vicdanı varsa gelip teslim olsun. Cahil ise büyükleri, yaşlı veya sarhoş ise evlatları vardır. Beni böyle tek başına koydu. O benim çobanımdı, her şeyimdi. Biz oğlumla birlik oluyorduk ama o gitti, tek kaldım” dedi.