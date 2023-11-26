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Adana'da uyuşturucu operasyonu, 10 kişi tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu, 10 kişi tutuklandı

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 16 kişi yakalanırken, 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Yapılan operasyonlar çerçevesinde çok sayıda uyuşturucu ele geçilirken 16 kişide yakalandı.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 kişi savcılıktan serbest bırakılırken 5 kişi de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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