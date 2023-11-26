Başakşehir, Pendikspor’u konul edecek

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir, yarın Pendikspor’u konuk edecek.

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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir, yarın saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Pendikspor ile karşılaşacak. Geride kalan 12 haftada Başakşehir 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle 9 puan topladı ve 18. sırada yer alıyor. Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu aldığı 13 puanla 16. sırada bulunuyor.

Başakşehir 4 maçtır kazanamıyor

Başakşehir, Süper Lig’de çıktığı son 4 maçta galip gelemedi. Ligin ilk 3 haftasına mağlubiyetle başlayan turuncu-laciverlilerde Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmış, Çağdaş Atan göreve gelmişti. Boz Baykuşlar, Çağdaş Atan yönetiminde oynadığı maçlarda da 4. haftada İstanbulspor’u ve 8. haftada Gaziantep FK’yı mağlup etti. Başakşehir son 4 haftada oynadığı müsabakalarda Samsunspor ve MKE Ankaragücü ile berabere kalırken, Antalyaspor ve Beşiktaş’a da mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, Pendikspor karşısında 3 puanı alıp kötü gidişe son vermek istiyor.

Başakşehir 3’er sarı kartı bulunan Deniz Türüç ile Ousseynou Ba sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Pendikspor çıkışını sürdürme peşinde

Süper Lig’in ilk 8 haftasında galibiyet alamayan Pendikspor’da ise söz konusu haftalar sonrasında Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollar ayrılarak Portekizli Teknik Direktör Ivo Vieira ile anlaşıldı. Vieira yönetiminde, Süper Lig’in yeni ekibi çıkışa geçti. Portekizli çalıştırıcı ile çıktığı 4 maçta 3 galibiyet alan kırmızı-beyazlılar, yalnızca 10. hafta ağırladığı Fenerbahçe’ye kaybetti. Pendik ekibi, 9. hafta Konyaspor’u, 11. hafta İstanbulspor’u ve 12. hafta ise Samsunpor’u mağlup etti.

Ligde aldığı 13 puanın 9’unu son 4 haftada toplayan Pendikspor, Başakşehir karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor.

Erencan Yardımcı, son 5 maçta 4 gol attı

Son haftalarda çıkış yakalayan Pendikspor’da genç forvet Erencan Yardımcı’nın performansı dikkat çekti. 21 yaşındaki futbolcu, ilk golünü 8. hafta Sivasspor karşısında attı. 9. hafta 2-1 kazanılan Konya deplasmanında takımının beraberlik golünü kaydeden Erencan Yardımcı, 11. haftada 4-2 kazanılan İstanbulspor deplasmanında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Genç golcü, son olarak 12. hafta Pendik’te oynanan Samsunspor karşılaşmasında attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Cihan Aydın düdük çalacak

RAMS Başakşehir ile Pendikspor arasında yarın oynanacak müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Cemil Tunç yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.