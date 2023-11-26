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Erzincan’da toplam 32 yıl hapis cezası olan 9 zanlı yakalandı

Erzincan’da toplam 32 yıl hapis cezası olan 9 zanlı yakalandı

Erzincan’da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 32 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası olan toplam 9 zanlı yakalandı.

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri koordinesinde "Aranan Şahıslar Uygulaması" ile ilgili 97 polis görev alarak toplamda bin 238 şahsın GBT sorgusu yapıldı.
"Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında Y.A. isimli şahıs gece vakti yol kesmek yada konutta veya bunların eklentilerinde yağma suçundan 6 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası, R.K. isimli şahıs bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası, B.H. isimli şahıs Askeri Ceza Kanuna Muhalefet suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası, C.U. isimli şahıs bina içerisinde muhafa altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası, R.Ö isimli şahıs kasten yaralama suçundan 9 Ay 10 Gün kesinleşmiş hapis cezası, İ.Y. isimli şahıs bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası, M.K. isimli şahıs hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası, B.Ö. isimli şahıs uyuşturucu suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası, S.P. isimli şahıs 2312 sayılı kanuna aykırılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 32 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası olan 9 kişi yakalanarak işlemlerinin ardından Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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