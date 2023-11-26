BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de selde mahsur kalan vatandaşlar botla kurtarıldı

İzmir'de selde mahsur kalan vatandaşlar botla kurtarıldı

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle bir eğlence mekanında mahsur kalan vatandaşlar, lastik botla kurtarıldı.

Abone ol

Gece saatlerinde etkili olan fırtına, şehir merkezinde denize yakın noktalarda su baskınlarına neden oldu. Özellikle Kordon'da adeta deniz ile kara birleşirken, bazı eğlence mekanı ve kafelerde vakit geçiren vatandaşlar da mahsur kaldı. Alsancak'ta bir eğlence mekanında mahsur kalanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait lastik botla kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay'dan milyonlarca öğretmeni ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan milyonlarca öğretmeni ilgilendiren emsal karar
Şiddetli yağış ve fırtına pazarcıyı zor durumu soktu
Şiddetli yağış ve fırtına pazarcıyı zor durumu soktu
AK Parti'de İstanbul adaylığı için konuşulan isimler ikiye indi
AK Parti'de İstanbul adaylığı için konuşulan isimler ikiye indi
Gölcük'te binlerce kişi Filistin'de yaşanan zulmü protesto etmek için yürüdü
Gölcük'te binlerce kişi Filistin'de yaşanan zulmü protesto etmek için yürüdü
Erzincan’da toplam 32 yıl hapis cezası olan 9 zanlı yakalandı
Erzincan’da toplam 32 yıl hapis cezası olan 9 zanlı yakalandı
Kağıthane'de 40 milyonluk soygun yaptılar, ev sahibinin şoförü çıktı
Kağıthane'de 40 milyonluk soygun yaptılar, ev sahibinin şoförü çıktı
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte lastikçilerde büyük yoğunluk oluştu
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte lastikçilerde büyük yoğunluk oluştu
Fatih’te karşıya geçmeye çalışan kadına araç çarptı, baygınlık geçirdi
Fatih’te karşıya geçmeye çalışan kadına araç çarptı, baygınlık geçirdi
Adana'da uyuşturucu operasyonu, 10 kişi tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu, 10 kişi tutuklandı
Başakşehir, Pendikspor’u konul edecek
Başakşehir, Pendikspor’u konul edecek
İstanbul'da düğünde havaya ateş eden magandalar polislere zorluk çıkardı
İstanbul'da düğünde havaya ateş eden magandalar polislere zorluk çıkardı
Su satan kişiye otomobil çarptığı için hayatını kaybetti, katili her yerde aranıyor
Su satan kişiye otomobil çarptığı için hayatını kaybetti, katili her yerde aranıyor