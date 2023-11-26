İzmir'de selde mahsur kalan vatandaşlar botla kurtarıldı

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle bir eğlence mekanında mahsur kalan vatandaşlar, lastik botla kurtarıldı.

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Gece saatlerinde etkili olan fırtına, şehir merkezinde denize yakın noktalarda su baskınlarına neden oldu. Özellikle Kordon'da adeta deniz ile kara birleşirken, bazı eğlence mekanı ve kafelerde vakit geçiren vatandaşlar da mahsur kaldı. Alsancak'ta bir eğlence mekanında mahsur kalanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait lastik botla kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.