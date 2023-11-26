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Bolu’da otomobil dereye uçtu, 1 kişi yaralandı

Bolu’da otomobil dereye uçtu, 1 kişi yaralandı

Bolu-Mudurnu yolu üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil dereye uçması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

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Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolu üzerinde Topardıç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametine seyreden M. K. idaresindeki 14 AAE 861 plakalı otomobil Topardıç köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil dereye uçtu. Dereye uçan aracın içinde yolcu konumunda bulunan Muhittin K, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışarak yaralan Muhittin K., Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Muhittin K., ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi.

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