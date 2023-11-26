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İzmir'de fırtına sebebiyle kara ile deniz birleşti

İzmir'de fırtına sebebiyle kara ile deniz birleşti

İzmir'de etkili olan fırtına sebebiyle birçok ilçede denizde taşkınlar meydana gelirken, su baskınlarının yaşandığı Gündoğdu Meydanı ve Kordon'daki hasar havadan görüntülendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve çevresi için yapılan sarı kodlu uyarının ardından beklenen fırtına gece saatlerinde etkili oldu. Çeşme ilçesinde meydana gelen deniz taşmasının ardından Karşıyaka ilçesinde fırtına sebebiyle taşkınlar meydana geldi. Karşıyaka Yalı Caddesi ve Mavişehir bölgesi denizden gelen fırtınayla birlikte su taşkınları görüldü. Mavişehir bölgesinde taşkınların ardından vatandaşlar siren sesleriyle uyarıldı. Siren sesleriyle sokaklara çıkan vatandaşlar otoparklara koşarak araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan taşkınlarda birçok motorlu kurye de zor anlar yaşadı.

Lüks araçlar sular altında kaldı

Yaşanan şiddetli fırtınayla birlikte Yalı Caddesi’nde bulunan bir rezidansın kapalı otoparkını su bastı. Otoparkta bulunan çok sayıda lüks araç sular altında kaldı. Araç sahipleri itfaiye ekipleriyle beraber araçlarını sular altından kurtarmaya çalıştı.

Mahsur kalan vatandaşlar zabıta kamyonetiyle kurtuldu
Öte yandan Karşıyaka ilçesinin yanı sıra Alsancak ve Kordon’da da deniz taştı. Bir çok iş yeri ve evi su basarken, Kıbrıs Şehitleri Caddesi de sular altında kaldı. Sokakta mahsur kalan vatandaşlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Zabıtanın kamyonetinin kasasına binen vatandaşlar, tehlikeli olmayan noktalara taşındı.

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