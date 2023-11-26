Kastamonu'da sarımsak fabrikasının enerjisi güneşten karşılanıyor!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) destek alan girişimci, sarımsak işleme fabrikasının üzerine kurduğu güneş enerji sistemi ile elektrik üretiyor.

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AA muhabiri, TKDK desteğiyle Kastamonu'daki işletmesinin çatısına güneş enerji sistemi kuran girişimciyle görüştü.

Almanya'da 30 yıl tekstil alanında çalışan Sinan Alp, 2000'de Türkiye'ye döndü. Taşköprü ilçesinde kontrplak fabrikası kuran Alp, tarım alanında da yatırımlar yaptı.

Daha sonra Türkiye ve AB tarafından tescillenen Taşköprü sarımsağının işlenmesi için çalışma yürüten Alp, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde 2019'da fabrika kurdu.

Fabrikasında 216 ton soyulmuş sarımsak işleme kapasitesine sahip Alp, fabrikanın üzerine güneş enerjisi sistemi kurmak istedi. Alp, işletmenin önemli girdi maliyetlerinden olan elektrik giderinin karşılanması için TKDK'den yüzde 55 oranında 1 milyon 425 bin 230 lira hibe aldı.

Tesisinin çatısına yerleştirdiği panellerle enerji üreten Alp, işletmesinin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Sinan Alp, AA muhabirine, Türkiye'ye geldiği 2000'den itibaren Taşköprü sarımsağı ile ilgilendiğini söyledi.

TKDK'nin desteğiyle büyük bir tesis kurduklarını anlatan Alp, şunları kaydetti:

"Bu tesisin de elektrik ihtiyacını karşılamak, üretim masraflarını azaltmak için de TKDK'ye başvurduk ve bu GES projesini harekete geçirdik. Tabii kış olduğu için şu anda üretim az ama genelde bizim ihtiyacımızı karşıladığı gibi bir kısmını da şebekeye vererek bundan gelir sağlıyoruz."

Yaz aylarında saatte yaklaşık 250 kilovatsaat, kış aylarında ise 30 kilovatsaat enerji ürettiklerini ifade eden Alp, "Yaz aylarında günlük olarak tam kapasite çalıştığımız için sarımsak çıktıktan sonra günde yaklaşık 600-700 kilovatsaat kadar ihtiyacımız oluyor. Bunun tamamını enerji santrali karşılıyor ve 1000-1300 kilovatsaat kadar da fazlası oluyor. Bunu da şebekeye veriyoruz. Normalde günlük 3 bin lira gibi yaklaşık bir avantajımız oluyor." diye konuştu.

Alp, GES projesinin bu yılın mayıs ayında aktif hale geldiğini belirtti.

GES projelerinde hesaplamanın aylık yapıldığını dile getiren Alp, "Kışın da harcadığımızı, ücretini ödeyerek almak zorunda kalıyoruz. Yani bu senelik bazda yapılsa çok daha iyi olacak. Hem bizim mağduriyetimiz giderilmiş olur hem ürünlerimizi daha makul fiyatlarla satar hem de ihracata yönelebiliriz." dedi.

Fabrikada sarımsakların soyulmuş, paketlenmiş ve püre şeklinde hazırlandığını anlatan Alp, sarımsakları marketler, pastırma ve konserve tesislerine pazarladıklarını, yurt dışına satmak için de çalışma yürüttüklerini söyledi.