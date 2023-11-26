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Kahramanmaraş'ta Kehf Külliye Camii'nin gün batımı manzarası büyüledi

Kahramanmaraş'ta Kehf Külliye Camii'nin gün batımı manzarası büyüledi

Kahramanmaraş'ta gün batımı sırasında ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.

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Afşin ilçesinde gün batımı Ashab-ı Kehf Külliye Camii ile birlikte kartpostallık görüntü oluşturdu. Afşin Ashabı- Kehf Külliye Caminin günbatımında görülmeye değer olduğunu söyleyen fotoğrafçı Mehmet Gören,"Bilhassa da parktaki çınar yapraklarının sarısı ile gökyüzünün kızılı birleşince görülmeye değer bir manzara oluştu. Kızıla boyanan gökyüzünün fotoğraflarını çekmek mutluluk vericiydi” dedi.

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