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AK Partili Elitaş'tan adaylara ilişkin anket ve temayül yoklaması açıklaması

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Partili Elitaş'tan adaylara ilişkin anket ve temayül yoklaması açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Mahalli İdareler Seçimleri için partilerine başvuran aday adaylarına gerçekleştirilen Temayül yoklamasında; “Aday adaylarımızdan hangisi aday olursa olsun hep beraber onun peşinde sandıkta AK Parti oylarını patlatacağımızı ifade ediyoruz” dedi.

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Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen Temayül yoklamasına AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve parti yönetimi ile üyeler katıldı.

Temayül yoklamasında konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, hiçbir aday adayını birbirinden ayrı tutmayacaklarını dile getirerek; “Bu temayül yoklaması AK Parti'nin 22 yıllık siyasi ömrü boyunca her sene yaptığı, ciddiye aldığı teşkilat mensuplarının kanaatlerinin önemli olduğunun göstergesi olarak ortaya çıktı. Şunu açık ve net ifade edelim ki; aday belirlemesinde birinci temayül yoklaması var. Etki oranı yüzde 30. İkincisi anket var. İlçelerle, belediyelerle, büyükşehir belediyelerle ilgili anket araştırmaları var onların etki oranı da yüzde 40 ve genel merkezin bu ikisinin bütünleşmesinden dolayı bir tercih hakkı var. Bu çerçevede devam ediyor. Burada belediye başkan adaylarımız var. Onların hep birlikte fotoğraf vermeleri, kol kola bulunmaları beni ziyadesiyle mutlu etti. Hiç kimseyi birbirinden ayrı tutmadan herkes tercih etsin diye değil, içimizden kim çıkarsa çıksın 'bizim belediye başkanımız' diyebilecek yüreklilikle ifade ettiklerini, mutlulukla ifade ettiğimi söylemek istiyorum. Hakikaten bize yakışır bir temayül yoklaması. Aday adaylarımızdan hangisi aday olursa olsun hep beraber onun peşinde 31 Mart tarihinde sandıkta AK Parti oylarını patlatacağımızı ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak da bütün aday adaylarına değerli belediye başkan adayı aday adaylarımıza, il genel meclis belediye meclisi aday adaylarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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