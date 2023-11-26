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İstanbul Valisi Davut Gül'den çağrı: 112'ye bildirin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Valisi Davut Gül'den çağrı: 112'ye bildirin

İstanbul Valisi Davut Gül, sokakta kalan kişilerin 112'ye bildirilmesi çağrısında bulundu.

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İstanbul Valisi Davut Gül, sokakta kalan kişilerin 112'ye bildirilmesi çağrısında bulundu.

Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalacak yeri olmayan evsizleri, yaz kış anlaşmalı otellerimizde ve kamu tesislerinde misafir ediyoruz. Lütfen sokakta gördüğünüz kişilere para vererek dilenciliğe teşvik etmeyin. Gözümüzden kaçan kişileri 112'ye bildirdiğinizde arkadaşlarımız güvenli bir yere yerleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.

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