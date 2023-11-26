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Kar kalınlığı 7 santimetreyi buldu! Lapa lapa yağıyor

Kar kalınlığı 7 santimetreyi buldu! Lapa lapa yağıyor

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Bursa Uludağ'da, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kasım ayının 16'sında mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte aralıklarla devam eden yağış, aralıklarla devam ediyor. Meteorolojiden alınan bilgilere göre kar kalınlığı 7 santimetreyi bulurken hava sıcaklığı -2 olarak ölçüldü. Kar yağması otelcilerin yüzünü güldürürken, rezervasyon için arayanların çoğaldığı öğrenildi. Kar küreme ve iş makineleri yol kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürdü. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Uludağ yolunda, kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

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