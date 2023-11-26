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AK Parti Mersin'de temayül yoklaması

AK Parti Mersin'de temayül yoklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yerel seçimde Mersin'de en yüksek oyu alarak vatandaşlara AK Parti belediyeciliğini hediye edeceklerini belirtti.

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AK Parti İl Başkanlığınca Toroslar Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik temayül yoklaması yapıldı.

Güler, burada yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirdikleri temayül yoklamasıyla teşkilatın kanaatini belirleyeceklerini ifade ederek, "İddialıyız, teşkilatımızın motivasyonu ve enerjisi yerinde." dedi.

Yerel seçimde başarılı olacaklarını kaydeden Güler, "Yerel seçimde inşallah, başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Cumhur İttifakı ile en yüksek oyu olarak Mersin'imize, güzel insanlarımıza AK Parti belediyeciliğini hediye etmiş olacağız." diye konuştu.

Güler, "marka belediyecilik" anlayışını Mersin'de göstermek istediklerini vurgulayarak, belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından sahada gerekli çalışmayı en üst seviyede ortaya koyacaklarını anlattı.

AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de temayül yoklamasının hayırlı olmasını diledi.

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