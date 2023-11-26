Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yolu ulaşımını daha etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirmek amacıyla önemli ve devasa projelere imza attıklarını belirtti: 21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa ettik, 405 yeni tünel açarak hizmete sunduk. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde 1350 artış sağladık.

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Bakan Uraloğlu, son 21 yılda faaliyete alınan köprü, tünel ve kara yolu yatırımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kara yolu ulaşımını daha etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirmek amacıyla önemli ve devasa projelere imza attıklarına işaret eden Uraloğlu, "21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa ettik, 405 yeni tünel açarak hizmete sunduk. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde 1350 artış sağladık." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, kara yolu ulaşımında köprü ve tünellerin önemine dikkati çekerek, dünyanın gıpta ettiği eserleri ülkeye kazandırdıklarını, Avrasya Tüneli, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin bu dev projelerden sadece birkaçı olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin ulaşım altyapısı modernize edildi"

Toplam 68 bin 726 kilometre uzunluğunda yol ağı oluşturulduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu ağ içindeki köprüler ve tüneller, kara yolu erişimini kolaylaştırarak trafik güvenliği ve konforunu artırıyor. Bu projelerle, Türkiye'nin ulaşım altyapısı modernize edilerek güvenli ve hızlı ulaşım sağlandı. Bakanlığımız kara yolu ulaşımını etkin bir şekilde yöneterek ülkenin ekonomik kalkınmasına ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulundu. Tüm bu yatırımlar 21 yılda gerçekleştirildi. Hala da devam ediyor. 'Yol medeniyettir' ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Halka Hizmet Hakk'a Hizmet' düsturuyla çalışıyoruz."

Onarılan ve restore edilen köprüler

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde daha önce 5 bin 967 köprünün hizmet verdiğine işaret ederek, 2003-2023 döneminde 3 bin 844 yeni köprü inşa edildiğini ve toplam köprü uzunluğunun 765 kilometreye çıkartıldığını bildirdi.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Atatürk Viyadüğü (TAG Otoyolu), Bornova Viyadüğü (İstanbul-İzmir Otoyolu), Eğiste Hadimi Viyadüğü ve Kömürhan Köprüsü gibi yapılar, kara yolu ulaşımının önemli köprülerinden birkaçı. Bunlardan en öne çıkan ve milletimizin hizmetine sunduğumuz 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'dür. Ayrıca, 1452 köprünün onarımı ile 451 tarihi köprünün restorasyonunu tamamladık."

"Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik"

2003'te 83 tünelin faaliyette olduğunu belirten Uraloğlu, bu tünellerin toplam uzunluğunun sadece 50 kilometre olduğunu bildirdi.

Bakan Uraloğlu, 2003-2023 döneminde inşa edilen 405 yeni tünel ile toplam tünel sayısını 488'e yükselttiklerini ifade etti.

Tünel uzunluğunda yaşanan artışı da vurgulayan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Zigana Tüneli, Ovit Tüneli, Eğribel Tüneli, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ve Cankurtaran Tüneli gibi projeler, ülkemizin en uzun ve stratejik tünelleri arasında yer alıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan 10 adet tünel ise dünyanın en geniş kesit alanına sahip kara yolu tünelleri olarak dikkati çekiyor. Bazı tünellerimiz ise uluslararası arenada sertifika ve ödüllere sahip. Ülke ve millet aşkımız ile adeta Ferhat gibi dağları delerek, Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik. Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı."